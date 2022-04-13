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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Кременчуцька РВА погодила використання бюджетних коштів для потреб територіальної оборони

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 81

 

Про це розповів очільник районної військової адміністрації

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив журналістам про погодження двох звернень від органів місцевого самоврядування про використання бюджетних коштів для потреб оборони. Зокрема, Кременчуцькій міській раді погоджено витрати для купівлі двох позашляховиків б/у для підрозділу територіальної оборони загальною вартістю близько 600 тисяч грн.

- Одна з цих автівок вже передана військовим, - пояснив Олег Лєднік.

Друге звернення надійшло від Горішньоплавнівської міської ради щодо витрат бюджетних коштів на формування продовольчого резерву. За словами очільника РВА, в умовах воєнного стану усі витрати органів місцевого самоврядування на суму понад 500 тисяч грн погоджуються з військовою адміністрацією.

На питання журналістів щодо допомоги ЗСУ, теробороні чи переселенцям, наданої за особисті кошти міським головою Кременчука чи його заступниками, Олег Лєднік відповів, що йому про це нічого не відомо.

- Це особиста справа керівників і про таке вони мене повідомляти не зобов’язані, - відповів начальник РВА.

Нагадаємо, минулої п’ятниці, 8 квітня, керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов передав військовій частині ЗСУ, яка дислокується у Кременчуці, перший позашляховик Subaru Forester. Другий позашляховик – Ford Maverick – буде переданий найближчим часом, наразі його переганяють з Польщі. Дві автівки для військових були придбані за 100 тисяч грн (кожна обійшлася у 50 000 грн). Гроші на їх придбання були зібрані кременчужанами на заклик нашого видання - «Кременчуцький ТелеграфЪ» - за два дні.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: позашляховик територіальна оборона Кременчуцький район адміністрація допомога ЗСУ бюджетные деньги
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