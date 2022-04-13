На Кременчуччині ситуація контрольована, хоча випадків затримання за пияцтво не меншає

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Очільник Кременчуцької РВА розповів про загальну ситуацію та громадський порядок у районі за минулу добу

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів журналістам, що ситуація в районі цілком контрольована, ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства не зафіксовано. Ворогом був нанесений ракетний удар по інфраструктурним об’єктам сусіднього району у Миргороді.

За минулу добу зафіксували 12 викликів поліції через порушення громадського порядку особами у стані алкогольного сп’яніння. Це чимала кількість, хоча й далека від рекорду, встановленого минулої п’ятниці, коли поліцію для припинення домашнього насильства, вчиненого нетверезими правопорушниками, викликали 18 разів.

За словами Олега Лєдніка, минулої доби на території району затримали лише одного п’яного водія за кермом – у Козельщині. Патрульна поліція склала щодо нього адмінпротокол за ст. 130 КУпАП, а його автівку поставила на штрафмайданчик. Нагадаємо, що в період воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.

- Треба бути більш відповідальними людьми. Через неадекватну поведінку деяких порушників у стані алкогольного сп’яніння можуть бути обмеженні права інших громадян. Адже, якщо рівень правопорушень, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв, не зменшиться, нам доведеться вводити додаткові обмежувальні заходи, пов’язані з його продажем, - заявив Олег Лєднік.