На Полтавщині судитимуть кримінального авторитета та його спільників за 5 статтями КК України

Так званого «смотрящого», який встановив та поширював злочинний вплив у Полтаві, а також трьох його спільників та підприємця з Лубенського району звинувачують у незаконному позбавленні волі людини, вимаганні передачі чужого майна, а також у заволодінні автівкою. Про це повідомляє слідче управління поліції області. Як з’ясувалося, протиправні «методи» використовувалися для розв’язання конфлікту.
Слідство встановило, що підприємець з Лубенщини звернувся до наглядача з пропозицією застосувати злочинний вплив для розв’язання конфліктної ситуації, що виникла у нього з групою місцевих чоловіків. Користуючись зв’язками у кримінальному світі, у жовтні 2021 року наглядач залучив своїх знайомих, що втілити план з вимагання «компенсації за неправильну поведінку».
Спільники застосовували силу, погрожували зброєю та заволоділи автомобілем одного з учасників конфлікту. Авто правоохоронці відшукали біля одного з будинків у місті Хорол Лубенського району.
Працівники регіонального Управління стратегічних розслідувань Полтавщини спільно з Управлінням карного розшуку обласного Главку поліції, за підтримки батальйону поліції особливого призначення та спецпідрозділу КОРД, встановили всіх причетних до злочинів. Під час обшуків слідчі вилучили у них зброю, гроші, а також автомобілі, що використовувалися для перевезення та незаконного утримання потерпілих.
Слідче управління, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень, передбачених 5-ма статтями Кримінального кодексу України:
Обвинувальний акт відносно фігурантів вже скерували на розгляд Хорольського районного суду Полтавської області.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер