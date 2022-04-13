На Полтавщині судитимуть кримінального авторитета та його спільників за 5 статтями КК України

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Так званого «смотрящого», який встановив та поширював злочинний вплив у Полтаві, а також трьох його спільників та підприємця з Лубенського району звинувачують у незаконному позбавленні волі людини, вимаганні передачі чужого майна, а також у заволодінні автівкою. Про це повідомляє слідче управління поліції області. Як з’ясувалося, протиправні «методи» використовувалися для розв’язання конфлікту.

Слідство встановило, що підприємець з Лубенщини звернувся до наглядача з пропозицією застосувати злочинний вплив для розв’язання конфліктної ситуації, що виникла у нього з групою місцевих чоловіків. Користуючись зв’язками у кримінальному світі, у жовтні 2021 року наглядач залучив своїх знайомих, що втілити план з вимагання «компенсації за неправильну поведінку».

Спільники застосовували силу, погрожували зброєю та заволоділи автомобілем одного з учасників конфлікту. Авто правоохоронці відшукали біля одного з будинків у місті Хорол Лубенського району.

Працівники регіонального Управління стратегічних розслідувань Полтавщини спільно з Управлінням карного розшуку обласного Главку поліції, за підтримки батальйону поліції особливого призначення та спецпідрозділу КОРД, встановили всіх причетних до злочинів. Під час обшуків слідчі вилучили у них зброю, гроші, а також автомобілі, що використовувалися для перевезення та незаконного утримання потерпілих.

Слідче управління, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень, передбачених 5-ма статтями Кримінального кодексу України:

вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 189);

незаконне позбавлення волі людини з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146);

незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 289);

умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1);

звернення до особи, яка завідомо для винного може здійснювати злочинний вплив, зокрема до особи, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, з метою застосування нею такого впливу (ст. 255-3).

Обвинувальний акт відносно фігурантів вже скерували на розгляд Хорольського районного суду Полтавської області.