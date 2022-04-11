В Офісі президента мають намір забезпечити житлом переселенців за 3-4 місяці - викупати вже збудоване житло

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Хочуть викупити вже існуючі квартири у новобудовах, а також розпочати нове будівництво.

В Офісі президента анонсували «дешеве, але якісне» житло для внутрішньо переміщених осіб. Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Forbes.

«Ми побудуємо для переміщених осіб не якісь модульні тимчасові споруди, а нормальні домівки в 10 регіонах. Ми вибрали проєкти, які можна втілити за три місяці. Це будуть саме квартири – в більшості двокімнатні, але й однокімнатні і трикімнатні», – повідомив Тимошенко.

За його словами, після відновлення домівок переселенців в містах, де вони жили до війни, – ті повернуться додому, а нові квартири віддадуть військовим і всім іншим, хто стояв у чергах. Загалом мають намір побудувати декілька десятків тисяч квартир. Перші квартири планують отримати вже через три-чотири місяці.

В ОП вважають, що один із варіантів швидкого отримання житла – викуп квартир у не введених в експлуатацію комплексах, але фактично готових житлових будинках.

«У найближчий місяць держава почне їх викупати і надавати переселенцям. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою», – сказав Тимошенко.

Першочергово квартири надаватимуть тим, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах і так далі.

Списки тих, хто найперше потребує житла, складають очільники областей. У той же час розрахунки вартості програми для державного бюджету ще тривають, але через тиждень-два мають намір розпочати фундаментні роботи.

Нагадаємо,у Кременчуцькому районі проживає близько 12 тисяч вимушених переселенців. На Полтавщині - понад 60 тисяч.