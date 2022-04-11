СБУ затримала експосадовця Адміністрації президента, який працював на російські спецслужби

Сьогодні, 18:46 Переглядів: 1 214

У нього був доступ до державної таємниці та інформації з критичним рівнем доступу.

Служба безпеки України (СБУ) затримала експосадовця Адміністрації президента, який працював там до 2019 року. Про це повідомив глава СБУ в Харківській області Роман Дудін. У нього був доступ до державної таємниці.

«Нещодавно Служба безпеки України спільно з прокуратурою області було затримала громадянина, який був агентом Головного управління Генерального штабу (раніше цей підрозділ називався ГРУ російської федерації). Ця людина свого часу, до 2019 року, працювала у тоді ще Адміністрації Президента України, обіймала певну посаду і мала доступ до державної таємниці й до інформації з обмеженим, я б назвав навіть критичним рівнем доступу», - розповів Дудін

Експосадовця затримали на межі території Харківської та Донецької областей.

Раніше СБУ на Полтавщині як держзраду кваліфікувала дії трьох місцевих мешканців, які перейшли на бік ворога і брали участь у пропагандистській акції російських ЗМІ.