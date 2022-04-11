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Кременчук, Освіта

Українська комп'ютерна академія «ШАГ» продовжила роботу в росії

Сьогодні, 18:14 Переглядів: 152

За даними ЗМІ, компанія просто змінила бренд. 

Українська комп’ютерна академія «ШАГ» після війни продовжує працювати в Росії. Про це написали видання «Економічна правда» та AIN

1 квітня, майже через півтора місяця після вторгнення РФ в Україну, засновник ШАГ  Дмитро Корчевський окреслив офіційну позицію свого бізнесу. Він написав, що з початку війни повідомили всіх російських партнерів про припинення співпраці, закрили доступ до сайту і сервісів і відкликали бренд. 

Проте журналісти   з’ясували, що це не зовсім так. Основний сайт академії — itstep.org. Упродовж місяця війни ресурс itsteprf.ru з контентом та логотипом ШАГ працював у росії. З ним були пов’язані й сайти російських філій  msk.itstep.org, nn.itstep.org або omsk.itstep.org.  

3 березня сайт itsteprf.ru став top-academy.ru. Його дизайн не змінився, але відтоді з ресурсу зникло лого бренду ШАГ і з’явилося нове — TOP Комп’ютерна Академія. Російський сайт TOP Комп’ютерної Академії  візуально виглядає так само як ресурси ШАГ  у Швейцарії чи Грузії. Telegram і YouTube  «нової» компанії — це сторінки російського  ШАГ.

Окрім того, як повідомляє AIN, нова компанія «TOP Комп’ютерна Академія» використовує той самий сервер, що і ШАГ в Росії. На усіх навчальних програмах та інших pdf-документах, що можна завантажити з сайтів російських філій і досі стоїть логотип ШАГ, а всі посилання містять домен itstep. 

Про те, що компанія продовжує вести бізнес у РФ, також свідчать квитанції, які клієнти отримують після оплати курсу в «TOP Комп’ютерна Академія» . Отримувачем коштів є «Академія ШАГ».

Дмитро Корчевський заперечує, що itsteprf.ru є сайтом російського ШАГ. За його словами, ресурс із російським доменом створили після відключення сайтів компанії українською стороною. А про своє рішення вийти з ТОВ «Компьютерная академия ШАГ» він повідомив російських партнерів 25 лютого. За його словами, він також відкликав ліцензію на використання бренду.  В інтерв'ю Економічній правді Корчевський розповів, що про продаж його частки, що становить майже 90%, в капіталі ТОВ «Компьютерная академия ШАГ», не йдеться. Деталями угоди не поділився, однак, запевнив, що юридично це питання має бути закрито до кінця квітня.

Зазначимо, українська комп’ютерна академія «ШАГ» була заснована 1999 року. У 2017 році навчальний заклад почав розвивати свою російську мережу. За п’ять років вона виросла до представництв у 17 містах та 120 філій. Є філія і в Кременчуці. 

 

 

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Автор: Ольга Мінчук

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