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Кременчук, Путін проти українського народу

На Донеччині та Луганщині активні бойові дії можуть розпочатись найближчим часом, - Міноборони

Сьогодні, 17:42 Переглядів: 488

 Українська армія до цього готова, а мешканців цих областей раніше просили евакуюватись.

Активні бойові дії на території Донецької та Луганської областей можуть розпочатися найближчим часом, повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу в Медіа Центрі України, пише Liga.net.

«Ми прогнозуємо, що активні бойові дії розпочнуться на цих територіях найближчим часом. Водночас українська армія готова до цього», – сказав він.

За його словами, спрогнозувати, коли саме розпочнеться настання неможливо, але є повідомлення західних джерел.

Він зазначив, що основні зусилля окупантів спрямовані на підготовку до розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями та забезпечення стійкого сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Також росіяни намагаються покращити тактичне становище у Южнобузькому районі та закріпитися в адміністративних межах Херсонської області.

Частину підрозділів військові рф залишили у гомельській області білорусі та брянській та білгородській областях росії - щоб демонструвати там свою військову присутність та сковувати українські війська, додав Мотузяник.

Нагадаємо, 6 квітня військові адміністрації Донецької та Луганської областей попросили населення залишити  межі областей, оскільки  в цих регіонах може відбутись ескалація.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Арміяinform

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Теги: Донбас Міноборони
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