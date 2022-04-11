На Кременчуччині проживає 12 тисяч переселенців, масового прибуття нових не очікується

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 304

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив журналістам, що наразі в районі проживає близько 12 тисяч вимушених переселенців. Масового прибуття нових переселенців, зокрема організованих груп ВПО, поки не очікується.

Олег Лєднік пояснив, як бути тим, хто прибуває до Кременчука поїздом в період дії комендантської години.

- Якщо поїзд прибуває пізно ввечері чи вночі – то варто зберігати квиток. Це буде як перепустка, й жодних питань у поліцейських до таких людей не буде, - заявив Олег Лєднік.

Він також пояснив, що у разі прибуття евакуаційним поїздом, на який квиток не видають, людей організовано зустрічають та забезпечують житлом. До того ж, поліцейські знають про час прибуття таких потягів. Отже, й тут ніяких проблем з пересуванням по місту у тих, хто прибув до Кременчука, не буде.