На Кременчуччині проживає 12 тисяч переселенців, масового прибуття нових не очікується

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив журналістам, що наразі в районі проживає близько 12 тисяч вимушених переселенців. Масового прибуття нових переселенців, зокрема організованих груп ВПО, поки не очікується.
Олег Лєднік пояснив, як бути тим, хто прибуває до Кременчука поїздом в період дії комендантської години.
Він також пояснив, що у разі прибуття евакуаційним поїздом, на який квиток не видають, людей організовано зустрічають та забезпечують житлом. До того ж, поліцейські знають про час прибуття таких потягів. Отже, й тут ніяких проблем з пересуванням по місту у тих, хто прибув до Кременчука, не буде.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер