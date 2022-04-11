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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Гарно палало: ЗСУ знищили склад з боєприпасами на Луганщині

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 190

 

Загалом 19500 російських загарбників ліквідували в Україні – свіжі дані

Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини – Новоайдару. Про це сповістив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай:

А в нас маленька перемога – палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей. Слава ЗСУ!

Також очільник Луганщини зауважив: те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор, брехня!

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по загальних втратах окупантів за весь час вторгнення:

  • особового складу - близько 19500 осіб,
  • танків ‒ 725 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1923 од,
  • артилерійських систем – 347 од,
  • РСЗВ - 111 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків – 154 од,
  • гелікоптерів – 137 од,
  • автомобільної техніки - 1387 од,
  • кораблі/катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119,
  • спеціальна техніка - 25,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: втрати Росія війна Луганщина склад боєприпаси
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