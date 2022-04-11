Гарно палало: ЗСУ знищили склад з боєприпасами на Луганщині

Загалом 19500 російських загарбників ліквідували в Україні – свіжі дані
Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини – Новоайдару. Про це сповістив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай:
А в нас маленька перемога – палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей. Слава ЗСУ!
Також очільник Луганщини зауважив: те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор, брехня!
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по загальних втратах окупантів за весь час вторгнення:
- особового складу - близько 19500 осіб,
- танків ‒ 725 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1923 од,
- артилерійських систем – 347 од,
- РСЗВ - 111 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 154 од,
- гелікоптерів – 137 од,
- автомобільної техніки - 1387 од,
- кораблі/катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119,
- спеціальна техніка - 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
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