Гарно палало: ЗСУ знищили склад з боєприпасами на Луганщині

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 190

Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини – Новоайдару. Про це сповістив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай:

А в нас маленька перемога – палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей. Слава ЗСУ!

Також очільник Луганщини зауважив: те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор, брехня!

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по загальних втратах окупантів за весь час вторгнення: