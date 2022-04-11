Кременчуцька районна військова адміністрація проконтролює використання гуманітарної допомоги

Сьогодні, 12:43 Переглядів: 358

Офіс Президента України поставив завдання районним військовим адміністраціям провести інвентаризацію гуманітарної допомоги, яку надавали підприємства країни. Про це на ранковому брифінгу журналістам повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, мета цієї роботи – впорядкувати використання гуманітарної допомоги, забезпечити прозорість того, куди вона направляється та хто нею користується.

- Ми маємо розуміти хто надавав гуманітарну допомогу, кому, коли та скільки? Для цього вже направили листи підприємствам району. Мета – зробити цей процес прозорим та не допустити зловживань, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, районна військова адміністрація безпосередньо питаннями гуманітарної допомоги не займалася і займатися не буде, бо в неї зовсім інші завдання. Хоча, РВА допомагає волонтерам та органам місцевого самоврядування у її завезенні в Україну та перевезенні по країні.

Підтвердженої інформації щодо зловживань при використанні та розподілі гуманітарної допомоги в Кременчуцькій РВА поки немає.

- Є відкриті провадження щодо цих питань, але це ще не означає підтвердження зловживань. Ведеться перевірка фактів можливих правопорушень, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, при наявності у громадян інформації щодо зловживань або використання гуманітарної допомоги не за призначенням, треба повідомляти про це правоохоронні органи – поліцію та прокуратуру. І лише вони можуть перевірити ці факти та надати їм належну правову оцінку.