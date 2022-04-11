У Семенівці відбудеться прощання з загиблим бійцем ДУК ПС – Полтавщина Володимиром Отченашенко

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 393

Про це у Фейсбуці повідомляють його побратими з «Правого сектору»

Прощання з загиблим героєм відбудеться завтра, 12 квітня, о 14:00 в Семенівці.

- Завтра, 12 квітня, о 14:00 на центральній площі біля адміністративного будинку смт Семенівка відбудеться прощання з нашим Побратимом другом «ОТЧЕ». Герої не вмирають! Слава і Честь!!!, - йдеться в повідомленні Лідії Подлєгаєвої.

Три дні тому було повідомлення про те, що під час виконання бойового завдання загинув вірний син України, боєць 17 сотні ДУК ПС - Полтавщина

- Володимир Отченашенко - друг «Отче». «Кращі роки свого життя він віддав за розбудову Української Самостійної Соборної Держави. Завжди був прикладом незламності і добродушності. Героїчно загинув в бою, безжально знищуючи ворога. НВР ПС Полтавщини вословлює співчуття родині та близьким. Ми помстимося за кожного! Ваша смерть недаремна! Підтримка для родини Володимира: 4149 4390 4682 6669 Трофуша Ірина Вікторівна (в призначенні вказуємо «Отче»), - йшлося у повідомленні.

Інформацію з питань прощання та поховання нашого бійця з «Правого сектору» можна отримати за телефоном: 38 (067) 189-58-08, 38 (093) 215-14-37

Честь Воїнам! Одвічна слава українським Героям!