У Семенівці відбудеться прощання з загиблим бійцем ДУК ПС – Полтавщина Володимиром Отченашенко

Прощання з загиблим героєм відбудеться завтра, 12 квітня, о 14:00 в Семенівці.
- Завтра, 12 квітня, о 14:00 на центральній площі біля адміністративного будинку смт Семенівка відбудеться прощання з нашим Побратимом другом «ОТЧЕ».
Герої не вмирають!
Слава і Честь!!!, - йдеться в повідомленні Лідії Подлєгаєвої.
Три дні тому було повідомлення про те, що під час виконання бойового завдання загинув вірний син України, боєць 17 сотні ДУК ПС - Полтавщина
- Володимир Отченашенко - друг «Отче».
«Кращі роки свого життя він віддав за розбудову Української Самостійної Соборної Держави. Завжди був прикладом незламності і добродушності.
Героїчно загинув в бою, безжально знищуючи ворога.
НВР ПС Полтавщини вословлює співчуття родині та близьким.
Ми помстимося за кожного!
Ваша смерть недаремна!
Підтримка для родини Володимира:
4149 4390 4682 6669
Трофуша Ірина Вікторівна
(в призначенні вказуємо «Отче»), - йшлося у повідомленні.
Інформацію з питань прощання та поховання нашого бійця з «Правого сектору» можна отримати за телефоном: 38 (067) 189-58-08, 38 (093) 215-14-37
Честь Воїнам! Одвічна слава українським Героям!
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер