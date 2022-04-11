Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Семенівці відбудеться прощання з загиблим бійцем ДУК ПС – Полтавщина Володимиром Отченашенко

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 393

 

Про це у Фейсбуці повідомляють його побратими з «Правого сектору»

Прощання з загиблим героєм відбудеться завтра, 12 квітня, о 14:00 в Семенівці.

- Завтра, 12 квітня, о 14:00 на центральній площі біля адміністративного будинку смт Семенівка відбудеться прощання з нашим Побратимом другом «ОТЧЕ».

Герої не вмирають!

Слава і Честь!!!, - йдеться в повідомленні Лідії Подлєгаєвої.

Три дні тому було повідомлення про те, що під час виконання бойового завдання загинув вірний син України, боєць 17 сотні ДУК ПС - Полтавщина

- Володимир Отченашенко - друг «Отче».

«Кращі роки свого життя він віддав за розбудову Української Самостійної Соборної Держави. Завжди був прикладом незламності і добродушності.

Героїчно загинув в бою, безжально знищуючи ворога.

НВР ПС Полтавщини вословлює співчуття родині та близьким.

Ми помстимося за кожного!

Ваша смерть недаремна!

Підтримка для родини Володимира:

4149 4390 4682 6669

Трофуша Ірина Вікторівна

(в призначенні вказуємо «Отче»), - йшлося у повідомленні.

Інформацію з питань прощання та поховання нашого бійця з «Правого сектору» можна отримати за телефоном: 38 (067) 189-58-08, 38 (093) 215-14-37

Честь Воїнам! Одвічна слава українським Героям!

1
Автор: Віктор Крук
Теги: правий сектор російські окупанти похорон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 14 від 7 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх