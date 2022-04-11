Зберігайте спокій: завтра Полтавський ГЗК проведе контрольований технічний вибух

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 197

Про це населення попереджає адміністрація підприємства

Вибух на кар’єрі Полтавського ГЗК (поблизу міста Горішні Плавні) відбудеться завтра, 12 квітня, о 12:00.

- Важливе повідомлення! 12 квітня 2022 року о 12.00 для продовження стабільної роботи підприємства та підтримки економіки України, у кар’єрі Полтавського ГЗК відбудеться контрольований технічний вибух. Зберігайте спокій!, - йдеться в повідомленні адміністрації підприємства.