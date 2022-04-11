«Ощадбанк» розпочинає кредитування бізнесу, що вимушено перемістився з регіонів активних бойових дій

Сьогодні, 20:12 Переглядів: 154

Ощадбанк розпочинає кредитування як діючих, так і нових клієнтів, що вимушені переміщувати свій бізнес без зміни виду діяльності з регіонів, де ведуться активні бойові дії, до іншої місцевості в Україні. Про це йдеться в повідомленні державного банку.

В рамках програми передбачено:

Кредити на поповнення обігових коштів строком до 36 місяців та на інвестиційні потреби до 60 місяців.

Ставка для клієнта від 0% при залученні фінансування в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Покриття до 50% суми кредиту за програмою державних гарантій на портфельній основі.

Можливість залучити до 60 млн грн.

Зазначається, що банк розглядає також інші види забезпечення.

Умовою для участі в програмі є досвід ведення бізнесу підприємством не менше 2 років.

Нагадаємо, уряд запустив кредитування бізнесу под 0%. Кредити надаватимуться на суму до 60 млн гривень будь-якому українському підприємству в межах програми кредитування бізнесу «Доступні кредити «5-7-9%».