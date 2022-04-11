«Ощадбанк» розпочинає кредитування бізнесу, що вимушено перемістився з регіонів активних бойових дій

Ощадбанк розпочинає кредитування як діючих, так і нових клієнтів, що вимушені переміщувати свій бізнес без зміни виду діяльності з регіонів, де ведуться активні бойові дії, до іншої місцевості в Україні. Про це йдеться в повідомленні державного банку.
В рамках програми передбачено:
Кредити на поповнення обігових коштів строком до 36 місяців та на інвестиційні потреби до 60 місяців.
Ставка для клієнта від 0% при залученні фінансування в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».
Покриття до 50% суми кредиту за програмою державних гарантій на портфельній основі.
Можливість залучити до 60 млн грн.
Зазначається, що банк розглядає також інші види забезпечення.
Умовою для участі в програмі є досвід ведення бізнесу підприємством не менше 2 років.
Нагадаємо, уряд запустив кредитування бізнесу под 0%. Кредити надаватимуться на суму до 60 млн гривень будь-якому українському підприємству в межах програми кредитування бізнесу «Доступні кредити «5-7-9%».
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер