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Кременчук, Бізнес/Робота

«Ощадбанк» розпочинає кредитування бізнесу, що вимушено перемістився з регіонів активних бойових дій

Сьогодні, 20:12 Переглядів: 154

 Державний банк запускає програму підтримки  релокації  бізнесу.

Ощадбанк розпочинає кредитування як діючих, так і нових клієнтів, що вимушені переміщувати свій бізнес без зміни виду діяльності з регіонів, де ведуться активні бойові дії, до іншої місцевості в Україні. Про це йдеться в повідомленні  державного банку. 

В рамках програми передбачено: 

Кредити на поповнення обігових коштів строком до 36 місяців та на інвестиційні потреби до 60 місяців.  

Ставка для клієнта від 0% при залученні фінансування в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Покриття до 50% суми кредиту за програмою державних гарантій на портфельній основі. 

Можливість залучити до 60 млн грн.

Зазначається, що банк розглядає також інші види забезпечення. 

Умовою для участі в програмі є досвід ведення бізнесу підприємством не менше 2 років. 

Нагадаємо, уряд запустив кредитування бізнесу под 0%. Кредити надаватимуться на суму до 60 млн гривень будь-якому українському підприємству в межах програми кредитування бізнесу «Доступні кредити «5-7-9%».

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: Ощадбанк кредитування
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