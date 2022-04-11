Приват24 не працюватиме до ранку

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ПриватБанк продовжив термін регламентних робіт до ранку 12 квітня, повідомляє пресслужба банку.

«На жаль, налаштування вимагає більше часу, ніж ми планували спочатку. Це необхідно для забезпечення безперебійної та безпечної роботи сервісів банку, тож наші IT-фахівці працюють у режимі 24/7. Штатний режим Приват24 повністю відновимо до 6 ранку 12 квітня», - вказано в повідомленні.

Зазначається, що оплати карткою у торгівельних мережах, а також зняття готівки в банкоматах працюють у звичайному режимі. Надіслати переказ можна через сайт https://privatbank.ua/sendmoney .