Битва за Донбас стане ключовим моментом війни, - Єрмак

Сьогодні, 21:27 Переглядів: 120

Захід не може собі дозволити програти, так само, як і Україна .

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що битва за Донецьку та Луганську області стане ключовим моментом війни і для України, і для Заходу.

«Битва за Донецьку та Луганську області - це той ключовий момент війни, який змінить багато для всіх. Для України - це можливість позбавити росію здатності продовжувати агресію, розбивши їх армію. І змінити безповоротно хід бойових дій. Для кремля ця битва - єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини. А для деяких відверто відсталих політичних еліт - можливість продовжити своє існування», - написав він.

Голова ОП також зазначив, що для Заходу це також принципова битва, «бо від швидкості прийняття рішень по зброї залежить наша перемога. І саме ця швидкість стане маркером ефективності демократичної системи в боротьбі з автократією».

Єрмак акцентував, що Захід не може собі дозволити програти, так само, як і Україна.

«Для нас - це вітчизняна війна. А в очах західних народів - це війна світла з темрявою, і вони також оцінюють ефективність своїх лідерів у цих подіях», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Міноборони повідомили, що активні бойові дії на території Донецької та Луганської областей можуть розпочатися найближчим часом. Основні зусилля окупантів спрямовані на підготовку до розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями та забезпечення стійкого сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.