У Харкові зросла інтенсивність обстрілів, загинула дитина

Сьогодні, 21:49 Переглядів: 328

Ворог сьогодні вдень став завдавати ударів по Харкову частіше і значно розширив географію бомбардувань.

Протягом доби, що минає, у Харкові зросла інтенсивність обстрілів російськими окупантами, повідомив міський голова Ігор Терехов. Є поранені і загиблі. Це - дитина.

«47-й день війни для Харкова видався важким. Знову бомбардували житлові квартали, парк Горького, об'єкти міської інфраструктури. Є поранені та, на жаль, загиблі. Найжахливіше, що загинула дитина. Кожен із вас сам бачить, що інтенсивність обстрілів зросла. Ворог вдень став завдавати ударів по Харкову частіше і значно розширив географію бомбардувань», - сказав він

Втім, як зазначив міський голова, з 11 квітня в Харкові відновили навчальний процес. Діти вчаться дистанційно.