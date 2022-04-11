Денісова повідомила про загрозу застосування росією хімічної зброї у Маріуполі (застосували)

Сьогодні, 22:17 Переглядів: 556

Омбудсмен Людмила Денісова заявила про загрозу застосування росією хімічної зброї у Маріуполі.

За її даними, представники окупаційної адміністрації «днр» вже відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі» в Маріуполі.

«Рашистські ЗМІ поширюють заяву Едуарда Басуріна, одного із ватажків так званої «народної міліції ДНР», що штурмувати підземні укріплення «Азовсталі» у Маріуполі немає сенсу. Доцільно перекрити всі виходи та застосувати хімічну зброю», - написала вона.

Денісова зазначила, що Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, яку країна-окупант ратифікувала у 1997 році, встановила зобов’язання для всіх держав ніколи, ні за яких умов не застосовувати хімічну зброю та не проводити будь-яких військових підготувань до застосування хімічної зброї. Її використання є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Омбудсмен звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати цей факти потенційного воєнного злочину РФ в Україні.

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Як повідомляє пресслужба Азова, вже застосували хімічну зброю.

- Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА. У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються, - йдеться у повідомленні.