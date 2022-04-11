Омбудсмен Людмила Денісова заявила про загрозу застосування росією хімічної зброї у Маріуполі.
За її даними, представники окупаційної адміністрації «днр» вже відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі» в Маріуполі.
«Рашистські ЗМІ поширюють заяву Едуарда Басуріна, одного із ватажків так званої «народної міліції ДНР», що штурмувати підземні укріплення «Азовсталі» у Маріуполі немає сенсу. Доцільно перекрити всі виходи та застосувати хімічну зброю», - написала вона.
Денісова зазначила, що Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, яку країна-окупант ратифікувала у 1997 році, встановила зобов’язання для всіх держав ніколи, ні за яких умов не застосовувати хімічну зброю та не проводити будь-яких військових підготувань до застосування хімічної зброї. Її використання є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.
Омбудсмен звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати цей факти потенційного воєнного злочину РФ в Україні.
Оточений захисник Маріуполя підірвав себе разом з радіостанцією
Доповнено
Як повідомляє пресслужба Азова, вже застосували хімічну зброю.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер