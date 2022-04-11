Хто завтра з кременчужан залишиться без світла
Сьогодні, 22:41
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Назвали адреси кременчужан, які матимуть проблеми з електроенергією
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 12 квітня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами:
- вул. Василя Стуса,
- вул. Івана Миколайчука,
- вул. Мєндєлєєва,
- пров. Автобусний
- вул. Кагамлицька,
- вул. Новокагамликська,
- пров. Ювілейний,
- пров. Інтернаціональний
- вул. Дорошенка,
- вул. Ярослава Мудрого,
- вул. Чорнобаби,
- вул. Куруківська,
- вул. Сагайдачного
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана
- вул. Айвазовського,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Утьосова,
- туп. Айвазовського
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