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Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 22:41 Переглядів: 396

 

Назвали адреси кременчужан, які матимуть проблеми з електроенергією 

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 12 квітня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами:

  • вул. Василя Стуса,
  • вул. Івана Миколайчука,
  • вул. Мєндєлєєва,
  • пров. Автобусний
  • вул. Кагамлицька,
  • вул. Новокагамликська,
  • пров. Ювілейний,
  • пров. Інтернаціональний
  • вул. Дорошенка,
  • вул. Ярослава Мудрого,
  • вул. Чорнобаби,
  • вул. Куруківська,
  • вул. Сагайдачного
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Луначарського,
  • вул. Кобзарська,
  • пров. Кутузова,
  • туп. Бажана
  • вул. Айвазовського,
  • вул. Володимира Винниченка,
  • вул. Утьосова,
  • туп. Айвазовського
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Автор: Альона Душенко

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Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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