Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 22:41 Переглядів: 396

Назвали адреси кременчужан, які матимуть проблеми з електроенергією

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 12 квітня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста. З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами: вул. Василя Стуса,

вул. Івана Миколайчука,

вул. Мєндєлєєва,

пров. Автобусний

вул. Кагамлицька,

вул. Новокагамликська,

пров. Ювілейний,

пров. Інтернаціональний

вул. Дорошенка,

вул. Ярослава Мудрого,

вул. Чорнобаби,

вул. Куруківська,

вул. Сагайдачного

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

вул. Айвазовського,

вул. Володимира Винниченка,

вул. Утьосова,

туп. Айвазовського

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