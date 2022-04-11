Стали відомі імена російських окупантів, які скоювали звірства у Бородянці, що на Київщині

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 227

Список з їхніми іменами та повними даними оприлюднило ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників з Пскова, які вбивали дітей, жінок і мирне населення, скоювали інші жахливі злочини у місті Бородянка Київської області.

Про це інформує пресслужба ГУР МОУ.

- Головне управління розвідки України здобуло список військових злочинців з 234-го десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков, які скоювали злочинні дії у місті Бородянка Київської області, – йдеться в повідомленні.

У розвідці нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Із прізвищами воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.