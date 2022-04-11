Стали відомі імена російських окупантів, які скоювали звірства у Бородянці, що на Київщині

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників з Пскова, які вбивали дітей, жінок і мирне населення, скоювали інші жахливі злочини у місті Бородянка Київської області.
Про це інформує пресслужба ГУР МОУ.
У розвідці нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Із прізвищами воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер