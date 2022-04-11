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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

«Росіяни гірші за нацистів»: Зеленський розповів історію жителя Бучі про звірства окупантів

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 1

 

У цій історії пояснення чому російські окупанти гірші за фашистів часів Другої світової

Володимир Зеленський нещодавно побував у Бучі після того, як її звільнили від російських військових. Там місцеві мешканці розповіли йому про звірства, які вчиняли окупанти.

Глава держави зустрівся з літніми подружжям. Про це він розповів у інтерв'ю американському телеканалу CBS, яке опублікував Офіс Президента.

Літній чоловік розповів президенту, що пережив Другу світову війну. Він все життя мешкав у своєму будинку в Бучі, тому застав колись гітлерівських нацистів, які прийшли у його дім.

- Мене вбили слова дідуся у Бучі, коли він сказав, що не думав, що буде когось ненавидіти більше, ніж нацистів. Нацисти все забирали, але ці люди (росіяни – ред.) були гіршими. Вони нічого не питали. Спершу розбили вікна, двері,
– наголосив президент.

Росіяни трощили все просто тому, що в українців це було, а в них – ні. Вони постійно казали: «Ти глянь, як у них тут все прибрано та чисто». Зеленський зазначив, що російські військові поводилися як звірі.

Дідусь Володимира Зеленського пройшов Другу світову війну, тому глава держави завжди думав, що гіршого ніж нацизм не може бути. Однак виявилося, що наш північний сусід – у рази гірший.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна президент Зеленский російські окупанти
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