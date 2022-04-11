«Росіяни гірші за нацистів»: Зеленський розповів історію жителя Бучі про звірства окупантів

Володимир Зеленський нещодавно побував у Бучі після того, як її звільнили від російських військових. Там місцеві мешканці розповіли йому про звірства, які вчиняли окупанти.
Глава держави зустрівся з літніми подружжям. Про це він розповів у інтерв'ю американському телеканалу CBS, яке опублікував Офіс Президента.
Літній чоловік розповів президенту, що пережив Другу світову війну. Він все життя мешкав у своєму будинку в Бучі, тому застав колись гітлерівських нацистів, які прийшли у його дім.
Росіяни трощили все просто тому, що в українців це було, а в них – ні. Вони постійно казали: «Ти глянь, як у них тут все прибрано та чисто». Зеленський зазначив, що російські військові поводилися як звірі.
Дідусь Володимира Зеленського пройшов Другу світову війну, тому глава держави завжди думав, що гіршого ніж нацизм не може бути. Однак виявилося, що наш північний сусід – у рази гірший.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер