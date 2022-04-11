Загинув воїн Олексій Брідня з Кременчуцького району

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8 квітня біля н.п. Довгеньке Ізюмського району Харківської області героїчно загинув у бою за незалежність та територіальну цілісність України солдат Збройних сил України наш земляк – Олексій Миколайович Брідня.

Народився Олексій Брідня 6 травня 1989 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення школи навчався у 2004-2008 рр. у Комсомольському політехнічному технікумі, де отримав кваліфікацію технік-металург за спеціальністю «Агломераційне виробництво». Проходив службу у Збройних силах України. Працював на ПрАТ «Полтавський ГЗК» у цеху виробництва окатків агломератником. Мобілізований з перших днів війни 25 лютого 2022 року.



Олексій Брідня навіки залишиться прикладом зразкового виконання військового обов’язку, прикладом мужності та героїзму, стійкості та рішучості українського воїна.

Олексій завжди допомагав товаришам, до останнього залишався вірним військовій присязі та українському народу. Без батька залишився восьмирічний син Максим.