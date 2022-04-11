Для військових збирають кошти на турнікети, щоб доставити їх з Польщі

Для українських військових дуже важливо під час виконання службових обов'язків при собі мати турнікети. Як розповіла Телеграфу волонтерка Анастасія, на превеликий жаль в наявності його немає.
- Ми знайшли якісні турнікети на території Польщі. Тому просимо Вас долучитися до нашої доброї справи та допомогти придбати, - зауважила кременчужанка.
Реквізити: 4731219613917925 Сочкова Анастасія Юріївна
5375411404627601 Сочкова Анастасія Юріївна.
Слава Україні!
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер