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Кременчук, Украина, Мир

Туреччина має намір створити авіакомпанію для перевезення росіян на свої курорти

Сьогодні, 21:40 Переглядів: 549

 Базуватиметься авіакомпанія в аеропорту міста Анталії. Літаки виконуватимуть рейси лише між містами росії  та курортами Туреччини.

Влада Туреччини має намір возити на свої курорти росіян. Для цього затверджена  «дорожню карту» із залучення російських туристів до країни в умовах санкцій. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням  на турецьку газету Sabah.

Так,  планується створення нової авіакомпанії для чартерного перевезення на турецькі курорти.

 «Загострення конфлікту між росією та Україною призвело до проблем у туристичному секторі Туреччини, оскільки обидва ринки були дуже важливими для бізнесу. Мінкультури та туризму, Мінтранс, а також міністерство казначейства та фінансів у ситуації, що склалася, затвердили триетапну дорожню карту для залучення туристів з рф, зокрема йдеться про створення найближчим часом нової авіакомпанії», – пише видання.

Повідомляється, що базуватиметься авіакомпанія в аеропорту міста Анталія. Літаки виконуватимуть рейси лише між містами рф та курортами Туреччини.

«Завдяки цій авіакомпанії можна буде залучити додатково мільйон російських туристів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, авіакомпанія Turkish Airlines домовилася з туроператорами із рф про надання їм на рейсах блоків місць. На думку влади, з урахуванням рейсів Pegasus Airlines, деяких російських авіакомпаній та блоків місць до Туреччини вдасться залучити щонайменше 2 млн мандрівників із Росії,  пише видання.

В рамках дорожньої карти влада Туреччини обговорює видачу кредиту на загальну суму 300 млн доларів туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik та Coral Travel для підтримки бізнесу в умовах війни в Україні. Передбачається, що пакет підтримки для туркомпаній буде оголошено на початку травня.

Нагадаємо, у Туреччині проходив третій етап переговорів між Україною та росією. В середині березня повідомлялось, що Туреччина може стати гарантом безпеки України

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Туреччина курорт війна
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