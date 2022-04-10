Причин для девальвації гривні немає, - Гетьманцев

Сьогодні, 21:08 Переглядів: 64

Золотовалютні резерви НБУ навіть зросли з початку війни.

На сьогодні не існує причин для девальвації гривні. Фінансова система залишається стабільною, а міжнародні резерви навіть зростають, заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Фінансова система України є стабільною, жодних передумов для знецінення гривні немає, - сказав він.

Ві зазначив, що золотовалютні резерви НБУ навіть зросли з початку війни. При цьому реальний обмінний курс зараз не дуже відрізняється від офіційного.

До кінця війни Нацбанк має намір тримати офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар. Таке рішення було ухвалене у день оголошення війни. Також НБУ обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч грн на день.