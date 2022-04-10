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У Генштабі не виключають активізації бойових дій за Харків

Сьогодні, 22:19 Переглядів: 144

 Оперативна обстановка в Україні станом  на 18.00 10 квітня.

Російські окупанти намагаються завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України - перегруповують війська, нарощують системи управління та  забезпечення військ. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 10 квітня, 46 доби героїчного протистояння. 

«Окупанти здійснюють переміщення батальйонних тактичних груп зі складу Східного та Центрального військових округів до прикордонних з Україною районів Бєлгородської, Воронезької та Курської областей», – йдеться в повідомленні.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у розміщенні та діяльності військ противника не відзначається.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків. Не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі міста Ізюм, проводять розвідку ймовірних напрямків подальших дій.

«Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов’янськ, частиною сил – на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків» , – наголошують у Генштабі. 

На Донецькому та Таврійському напрямках противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка. Окупанти не полишають спроб взяти під повний контроль Маріуполь.

З метою посилення системи протиповітряної оборони на Донецькому напрямку окупанти здійснили переміщення дивізіону зенітних ракетних комплексів середньої дальності С-350 "Вітязь" до району міста Таганрог Ростовської області. Також РФ переміщує на територію України додаткового озброєння та військової техніки з Південного військового округу.

Очікуються спроби ворога наявним складом військ прорвати нашу оборону та здійснити просування до районів населених пунктів Сєвєродонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове, зазначають у Генштабі

На Південнобузькому напрямку ворог намагався відновити свої позиції – зайняти втрачені у районі населеного пункту Осокорівка. Ймовірно, ворог намагатиметься здійснити спробу виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Втім, росіяг має низку проблем у матеріально-технічному забезпеченні угруповання військ Західного військового округу, вказують у ЗСУ. Це нестача запасних частин, окремих типів артилерійських боєприпасів, а також недосконалість системи зберігання та постачання матеріально-технічних засобів.

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: війна Генштаб ЗСУ
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