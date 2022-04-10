Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 22:37 Переглядів: 50

Назвали адреси кременчужан, які матимуть проблеми з електроенергією

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 11 квітня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста. З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами: вул. Кагамлицька,

вул. Новокагамликська,

пров. Ювілейний,

пров. Інтернаціональний

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

вул. Перемоги,

вул. Гоголя,

вул. Академіка Маслова,

вул. Софіївська,

вул. Троїцька,

вул. Богдана Хмельницького,

вул. 1905 року,

пров. Коцюбинського,

пров. Лісний

вул. Айвазовського,

вул. Володимира Винниченка,

вул. Утьосова,

туп. Айвазовського

Поділитись новиною



