Ячменю на сьогодні засіяли найбільше на Полтавщині

Вчора, 23:02 Переглядів: 153

На Кременчуччині масова посівна розпочнеться з понеділка

Станом на 8 квітня аграріями Полтавської області засіяно ранніх зернових культур на площі 78,8 тис. га, що становить 86% до прогнозу. Про це повідомляє пресслужба Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації.

Завершено посів пшениці – 3,9 тис. га, гороху – 7,5 тис. га та вівса – 2,0 тис. га.

Продовжується посів ячменю, якого псіяно на площі 65,4 тис. га (83% до прогнозу).

Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі масова посівна розпочнеться з понеділка. Палива для аграріїв має вистачити.