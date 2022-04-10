4 осіб, які постраждали від війни, звернулися до лікарень Кременчука за допомогою

Міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбуці надав короткий звіт за минулу добу 9 квітня. Так за минулу добу у Кременчуці 7 разів оголошувалася повітряна тривога. Ворог продовжує нарощувати обстріли інфраструктури українських міст, у тому числі і на Полтавщині. Не ігноруйте сигналів тривоги, ховайтеся в укриттях!
Народилося восьмеро немовлят, у тому числі двоє – у родинах переселенців.
До Центру тимчасового розміщення Кременчук звернулося 119 осіб, усі були розселені. Всього з початку війни до Центру звернулася 12383 особи.
Станом на ранок 10 квітня в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання у Кременчуці обліковуються 6655 осіб з територій, де відбуваються бойові дії.
Вчора видали 248 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам та мешканцям міста. Всього видано 4675 продуктових наборів. Якщо у вас є потреба в допомозі, звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21).
Станом на ранок 10 квітня у Кременчуці 21811 дітей перебувають на дистанційному навчанні (99% від загальної чисельності учнів); кількість дітей з числа ВПО, які зараховані у період війни - 670 осіб.
Упродовж доби за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я міста звернулося чотири цивільні особи, які постраждали від війни. Загалом у медичних закладах міста перебувають на лікуванні 44 таких особи.
Правоохоронні органи повідомили про вчинений тяжкий злочин на території Кременчука (вбивство), підозрюваного затримано. Триває посилене патрулювання міста, прохання не виходити з дому без паспорта.
У штатному режимі функціонують комунальні підприємства. Протягом минулої доби:
Сьогодні зранку на маршрути виїхали 29 тролейбусів, 5 комунальних автобусів та 72 автобуси приватних перевізників.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер