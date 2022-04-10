4 осіб, які постраждали від війни, звернулися до лікарень Кременчука за допомогою

Вчора, 23:30 Переглядів: 149

Короткий звіт за вчорашній день від міського голови Кременчука

Міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбуці надав короткий звіт за минулу добу 9 квітня. Так за минулу добу у Кременчуці 7 разів оголошувалася повітряна тривога. Ворог продовжує нарощувати обстріли інфраструктури українських міст, у тому числі і на Полтавщині. Не ігноруйте сигналів тривоги, ховайтеся в укриттях!

Народилося восьмеро немовлят, у тому числі двоє – у родинах переселенців.

До Центру тимчасового розміщення Кременчук звернулося 119 осіб, усі були розселені. Всього з початку війни до Центру звернулася 12383 особи.

Станом на ранок 10 квітня в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання у Кременчуці обліковуються 6655 осіб з територій, де відбуваються бойові дії.

Вчора видали 248 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам та мешканцям міста. Всього видано 4675 продуктових наборів. Якщо у вас є потреба в допомозі, звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21).

Станом на ранок 10 квітня у Кременчуці 21811 дітей перебувають на дистанційному навчанні (99% від загальної чисельності учнів); кількість дітей з числа ВПО, які зараховані у період війни - 670 осіб.

Упродовж доби за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я міста звернулося чотири цивільні особи, які постраждали від війни. Загалом у медичних закладах міста перебувають на лікуванні 44 таких особи.

Правоохоронні органи повідомили про вчинений тяжкий злочин на території Кременчука (вбивство), підозрюваного затримано. Триває посилене патрулювання міста, прохання не виходити з дому без паспорта.



У штатному режимі функціонують комунальні підприємства. Протягом минулої доби:

Три бригади КП «Благоустрій Кременчука» прибирали території, займалися кронуванням та обрізкою дерев, видаленням порослі, заготівлею дров для самооборони.

Бригади КАТП 1628 вивозили сміття з житлових кварталів та приватного сектору, за допомогою автопилососів та іншої техніки чистили проїжджу частину вулиць та прибордюрні зони, опорядковували блокпости.

Бригади «Кременчукводоканалу» виконали прочистку каналізаційної мережі на вул. Мазепи, Київській, Гагаріна, Правобережній, Древаля, бульв. Пушкіна. Ліквідували порив водогону на вул. Хмельницького. Лабораторія підприємства здійснювала постійний контроль якості води.

Сьогодні зранку на маршрути виїхали 29 тролейбусів, 5 комунальних автобусів та 72 автобуси приватних перевізників.