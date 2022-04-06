Війна війною, а посівна за розкладом: Кременчуччина на низькому старті

У військовій адміністрації розповіли, коли у Кременчуцькому районі масово розпочнеться посівна
З понеділка, 11 квітня, у Ялинцях Кременчуцького району почнеться посівна компанія. Про це на ранковому брифінгу повідомив голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
- Зараз вона проходить у штатному режимі. Проходять роботи із затримання вологи або посіву деяких культур. Проте масштабна посівна компанія у Кременчуцькому районі розпочнеться з понеділка, - сказав Олег Лєднік.
Голова Кременчуцької районної військової адміністрації запевнив, що палива на посівну компанію має вистачити.
- Держава повністю працює над забезпеченням енергетичної безпеки. На даний час проблем з пальним немає, - додав Олег Лєднік.
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