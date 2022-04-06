Збройні сили України уже на підступах до Херсона і невдовзі можуть його звільнити

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Збройні сили України уже на підступах до Херсона і невдовзі можуть його звільнити. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань:

- Наші збройні сили просуваються з боку Миколаєва і вже знаходяться на підступах до Херсона. Якщо брати радіус, то не більше ніж 20 кілометрів до Херсона знаходяться наші військові. Там зараз тривають запеклі бої, вони відбуваються кожного дня. Ми всі чекаємо, що наші ЗСУ визволять Херсон.

Про звільнення міста розповів і радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв‘ю:

- Сам Херсон росіяни підготували вже до здачі. Про це мало хто знає, але вони серйозно розглядають залишення Херсона, в тому числі серед інших своїх планів. Це не означає, що Херсон буде звільнений завтра, але все ж таки.

Нагадаємо, 31 березня на Херсонщині від рашистів звільнили 11 населених пунктів.

Проте на Херсонщині окупанти продовжують брати місцевих мешканців у полон. Про ситуацію в області дивіться у відео: