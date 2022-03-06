Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Противник активізував мережу ботів для розсилки повідомлень з «патріотичних» акаунтів

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 422

 

У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, які з новостворених «патріотичних» акаунтів намагаються посіяти паніку та зневірити народ України

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

- Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт «Все пропало!», «Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову тощо залежно від оперативної обстановки), «Нас всі кинули!» і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених «патріотичних» акаунтів з українською символікою українською та російською мовами, – йдеться в повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ ще раз нагадали: фільтруйте інформацію, довіряйте лише перевіреним джерелам!

- Ботів виявляйте і блокуйте! – закликали в ГШ ЗСУ.

Разом переможемо!

3
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти фейк
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх