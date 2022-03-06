Противник активізував мережу ботів для розсилки повідомлень з «патріотичних» акаунтів

У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, які з новостворених «патріотичних» акаунтів намагаються посіяти паніку та зневірити народ України
Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт «Все пропало!», «Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову тощо залежно від оперативної обстановки), «Нас всі кинули!» і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених «патріотичних» акаунтів з українською символікою українською та російською мовами, – йдеться в повідомленні.
У Генеральному штабі ЗСУ ще раз нагадали: фільтруйте інформацію, довіряйте лише перевіреним джерелам!
- Ботів виявляйте і блокуйте! – закликали в ГШ ЗСУ.
Разом переможемо!
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