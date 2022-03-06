Противник активізував мережу ботів для розсилки повідомлень з «патріотичних» акаунтів

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 422

У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, які з новостворених «патріотичних» акаунтів намагаються посіяти паніку та зневірити народ України

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

- Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт «Все пропало!», «Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову тощо залежно від оперативної обстановки), «Нас всі кинули!» і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених «патріотичних» акаунтів з українською символікою українською та російською мовами, – йдеться в повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ ще раз нагадали: фільтруйте інформацію, довіряйте лише перевіреним джерелам!

- Ботів виявляйте і блокуйте! – закликали в ГШ ЗСУ.

Разом переможемо!