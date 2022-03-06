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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Путін використовує в Україні тактику випробувану у Чечні та Сирії

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 336

 

Такого висновку дійшла розвідка Британії

Масштаби та сила українського опору та порушення правил війни російською армією продовжують дивувати увесь світ, .
Російські загарбники ведуть масовані обстріли населених пунктів України, зокрема Харкова, Чернігова та Маріуполя, бо побачили жорсткий опір українських сил. При цьому вони вдаються до тактики, яку раніше застосовували під час війн у Чечні та Сирії. Про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє The Guardian.

- Масштаби та сила українського опору продовжують дивувати Росію. У відповідь вона завдала ударів по населених пунктах у кількох місцях, включаючи Харків, Чернігів та Маріуполь, – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що Росія вдавалося до аналогічної тактики застосовувалася у Чечні 1999 році та Сирії у 2016 році, вдаючись при цьому як до повітряних, так і наземних ударів. Британська розвідка вважає, що швидше за все це є спробою зламати український моральний дух.
При цьому Кремль неодноразово заперечував, що завдає ударів по цивільних районах.
Окрім того, британська розвідка зазначає, що Росія намагається приховати армійські бензовози, маскуючи їх під звичайні машини підтримки. За даними британської сторони, російські колони з бензовозами продовжують знищувати українські сили, що суттєво сповільнює просування окупантів.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти путин
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