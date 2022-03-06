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Росіяни - звичайні терористи. А терористи будуть знищені, - Резніков

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 490

 

Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється

Поповнення військ окупантів буде ускладнюватись, а якість резервів буде гіршою, ніж вже розбиті частини. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

- Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри – вони прийшли нищити нашу країну, нищити наш народ. В них нічого не вийде. Вони ведуть війну з жінками та дітьми. Вони не перемогли воїнів, які захищають Харків – вони почали воювати з Харківським університетом. Росіяни - звичайні терористи. А терористи будуть знищені, - написав міністр.

За його словами, найбільш боєздатні частини ворога у Києві, Миколаєві та Харкові зупинені. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою. 

- Ми перевели економіку країни на військові рейки. Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці. На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнюючи наш парк техніки. Ворог згине від своєї ж зброї, - додав міністр.

За його словами, невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється.

- Ворог продовжує нести суттєві втрати. Знищено майже 90 літаків і гелікоптерів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Кількох ворожих пілотів взяли в полон – це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі. Поки хтось боїться закривати небо на Україною – наша армія робить свою справу та знищує ворога, - резюмував Резніков.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Міноборони
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