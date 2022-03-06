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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупанти обстріляли з «Граду» інститут у Харкові, де розміщена дослідна ядерна установка

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 601

 

Про це повідомляє фейсбук Управління СБУ у Харкові

Сьогодні російсько-терористичні війська вкотре нанесли точкові удари по ядерним об’єктам України. Окупанти обстріляли з «Граду» Харківський фізико-технічний інститут, де розташована дослідна ядерна установка.

За даними СБУ, руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Відомо, що в Харківському фізико-технічному інституті знаходиться дослідна ядерна установка «Джерело нейтронів», в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів.

Слідчі СБУ під керівництвом Харківської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статею №441 «екоцид».

Додамо, що Запорізька атомна електростанція ще досі перебуває під контролем російських військ, які вдерлися на територію України. Два енергоблоки АЕС працюють, один знаходиться у ремонті, інші – зупинені.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Харків обстріли
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