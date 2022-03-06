Російська авіація вбила сотні мирних жителів Чернігова і продовжує знищення міста

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 684

Таких руйнувань місто не зазнавало навіть від гітлерівських загарбників.

В обложеному окупантами Чернігові рятувальники не встигають розбирати завали будинків, під якими поховані їхні мешканці, але Росія продовжує бомбардувати місто.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, що лише з-під завалів однієї будівлі на вулиці Чорновола у його присутності рятувальники витягли близько тридцяти тіл загиблих людей. Він впевнений, що пілоти бомблять житловий сектор навмисно.

- Льотчики – це просто бездушні мерзотники, фашисти. Вони скидали у хорошу видимість, вдень, з малих висот. Вони чудово бачили, куди вони скидали величезні бомби… — на житловий мікрорайон, - розповів Владислав Атрошенко.

Мер повідомив, що артилерійський та авіаційний обстріл приватного сектору та багатоповерхівок Чернігова не припиняються, а російські «Гради» стерли з землі майже всі передмістя: «Це реальний геноцид».

- У Чернігові 60-70% російськомовних. Тут дуже багато змішаних сімей. Але сьогодні усі 100% людей ненавидять росіян. Вони вважають їх фашистами, нелюдями. Вони абсолютно свідомо бомбардують житлові мікрорайони. Це просто жах, - сказав Владислав Атрошенко.