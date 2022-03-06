Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Російська авіація вбила сотні мирних жителів Чернігова і продовжує знищення міста

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 684

 

Мешканці міста ненавидять російських військових і називають їх фашистами

Таких руйнувань місто не зазнавало навіть від гітлерівських загарбників.

В обложеному окупантами Чернігові рятувальники не встигають розбирати завали будинків, під якими поховані їхні мешканці, але Росія продовжує бомбардувати місто. 

Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, що лише з-під завалів однієї будівлі на вулиці Чорновола у його присутності рятувальники витягли близько тридцяти тіл загиблих людей. Він впевнений, що пілоти бомблять житловий сектор навмисно.

- Льотчики – це просто бездушні мерзотники, фашисти. Вони скидали у хорошу видимість, вдень, з малих висот. Вони чудово бачили, куди вони скидали величезні бомби… — на житловий мікрорайон, - розповів Владислав Атрошенко.

Мер повідомив, що артилерійський та авіаційний обстріл приватного сектору та багатоповерхівок Чернігова не припиняються, а російські «Гради» стерли з землі майже всі передмістя: «Це реальний геноцид».

- У Чернігові 60-70% російськомовних. Тут дуже багато змішаних сімей. Але сьогодні усі 100% людей ненавидять росіян. Вони вважають їх фашистами, нелюдями. Вони абсолютно свідомо бомбардують житлові мікрорайони. Це просто жах, - сказав Владислав Атрошенко.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Чернігів авіаудар
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх