Російська авіація вбила сотні мирних жителів Чернігова і продовжує знищення міста

Таких руйнувань місто не зазнавало навіть від гітлерівських загарбників.
В обложеному окупантами Чернігові рятувальники не встигають розбирати завали будинків, під якими поховані їхні мешканці, але Росія продовжує бомбардувати місто.
Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, що лише з-під завалів однієї будівлі на вулиці Чорновола у його присутності рятувальники витягли близько тридцяти тіл загиблих людей. Він впевнений, що пілоти бомблять житловий сектор навмисно.
Мер повідомив, що артилерійський та авіаційний обстріл приватного сектору та багатоповерхівок Чернігова не припиняються, а російські «Гради» стерли з землі майже всі передмістя: «Це реальний геноцид».