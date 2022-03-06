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Евакуацію мирних жителів з Маріуполя зірвали вдруге: окупанти знову відкрили вогонь

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 596

Вчора евакуація людей з Маріуполя була також зірвана через обстріли російських військ

У Маріуполі з 12:00 почалася евакуація мирного населення — режим тиші сьогодні мав діяти з 10:00 до 21:00. Проте, російські окупанти вже вдруге зірвали спробу організувати «зелений коридор» для евакуації цивільного населення - вони відкрили вогонь. Про це повідомляє пресслужба полку «Азов». 

 Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних - гарантій безпеки «зелених коридорів» бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує коли починати гатити і в кого, - повідомили в полку. - Сьогодні повторилася вчорашня ситуація і бойовики відкрили вогонь, не забезпечивши режиму тиші.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, також мала розпочатися евакуація мирних жителів із Маріуполя, проте її перенесли — оскільки російські окупанти порушили режим тиші та продовжили обстрілювати місто та його околиці.

Про який «зелений коридор» домовлялися сьогодні?

6 березня гуманітарний коридор мав бути прокладений за маршрутом: Маріуполь — Портівське — Мангуш (в об’їзд Нікольського) — Республіка — Розівка — Більмак — Пологи — Оріхів — Запоріжжя.

Евакуація населення здійснюється з трьох точок муніципальними автобусами.

Їхати маршрутом можна й на особистому транспорті, але рухатися слід буде виключно за муніципальними автобусами. У голові колони мав йти супровід Червоного Хреста. 

Тим часом у місті наразі гуманітарна катастрофа. 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти евакуація Маріуполь
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