Через вторгнення Росії 57 українців загинули, 169 – поранені

Сьогодні, 21:35 Переглядів: 803

Тим пацієнтам, яких можна лікувати амбулаторно, запропонували залишити медзаклади

57 громадян загинули внаслідок нападу Росії, 169 – поранені. Про такі оперативні дані на вечір повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ пояснив, що система охорони здоров'я України працює стабільно. Втім, «закладам охорони здоров'я знову доводиться перепрофілюватися».

Ляшко повідомив, що тим пацієнтам, яких можна лікувати амбулаторно, запропонували залишити медзаклади. Адже там мають бути готовими приймати українців, котрим потрібно буде надавати медичну допомогу.

- Ми зробили це на всій території разом із запровадженням воєнного стану, – уточнив міністр.