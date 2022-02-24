З 23.00 наш сайт годину не працюватиме - не лякайтесь

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 575

24 лютого з 23.00 до 00.00 на сайті telegraf.in.ua проходитимуть технічні роботи - він працюватиме з перебоями або буде зовсім недоступний. Не лякайтесь, роботи планові. На жаль, ми не змогли їх відмінити чи перенести. Ми повернемося до вас, як тільки це буде можливо.

Всі оперативні новини будуть в нашому телеграм-каналі - @telegraf_kremenchuk.

Не забувайте, що з 22.00 до 6.00 у Кременчуці комендантська година - залишайтесь вдома, не панікуйте, вірте в перемогу!