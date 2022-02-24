Бої з російським десантом за аеродром в Гостомелі тривають

Сьогодні, 22:12 Переглядів: 317 Коментарів: 1

- Все ще триває бій. Працює наша артилерія та танки., – написав він.

Раніше було повідомлення, що Збройні сили України відбили у російських загарбників Гостомель.

Проте російський десант, висаджений з геліокоптерів поки не знищений. Про це щойно заявив Президент України Володимир Зеленський. Тривають жорстокі бої.

Гостомель знаходиться близько до Києва і може бути використаний для висадки російського десанту військово-транспортними літаками. Саме тому його контроль має стратегічне значення. Для його захоплення було висаджено повітряний тактичний десант - до 200 російських солдат.



