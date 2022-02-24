Бої з російським десантом за аеродром в Гостомелі тривають

Про це заявив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович
Раніше було повідомлення, що Збройні сили України відбили у російських загарбників Гостомель.
Проте російський десант, висаджений з геліокоптерів поки не знищений. Про це щойно заявив Президент України Володимир Зеленський. Тривають жорстокі бої.
Гостомель знаходиться близько до Києва і може бути використаний для висадки російського десанту військово-транспортними літаками. Саме тому його контроль має стратегічне значення. Для його захоплення було висаджено повітряний тактичний десант - до 200 російських солдат.
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