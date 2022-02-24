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Кременчук, Надзвичайні новини

Бої з російським десантом за аеродром в Гостомелі тривають

Сьогодні, 22:12 Переглядів: 317 Коментарів: 1

Про це заявив  позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович
- Все ще триває бій. Працює наша артилерія та танки., – написав він.

Раніше було повідомлення, що Збройні сили України відбили у російських загарбників Гостомель.

Проте російський десант, висаджений з геліокоптерів поки не знищений. Про це щойно заявив Президент України Володимир Зеленський. Тривають жорстокі бої.

Гостомель знаходиться близько до Києва і може бути використаний для висадки російського десанту військово-транспортними літаками. Саме тому його контроль має стратегічне значення. Для його захоплення було висаджено повітряний тактичний десант - до 200 російських солдат.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ
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Коментарі: 1

1 442
antikola:
Сьогодні, 22:22

Взлетку разбили, бурятов дожаривают! Слава героям!


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