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ЄС обіцяє застосувати жорсткі санкції відносно Росії протягом доби

Сьогодні, 21:27 Переглядів: 746

Президент Володимир Зеленський закликає запровадити «безпольотну зону» над територією України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив міністру закордонних справ України, що жорсткі санкції ЄС проти Росії застосують впродовж доби. Про це йшлося у телефонній розмові дипломатів, повідомила «Українська правда».

Глава української дипломатії закликав ЄС негайно застосувати санкції проти Москви, а також закликав високопосадовця ЄС надати Україні європейську перспективу.

У цих санкціях ЄС обіцяє вдарити по стратегічних галузях російської економіки, заблокувати доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими. Крім того, ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном. 

Президент Володимир Зеленський вимагає запровадити «безпольотну зону» над територією України і розраховує на допомогу Заходу у цьому.

Також Україна закликає Європейський Союз та його держави-члени терміново надати системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони, а також використовувати всі засоби для придушення сигналів російських супутників.

Українські дипломати у Брюсселі склали документ і направили лідерам ЄС напередодні екстреного саміту у четвер увечері. Україна наголошує на «жорсткіших обмежувальних заходів проти Білорусі, яка безпосередньо підтримала повномасштабне вторгнення Росії».

У документі містяться такі запити:

  • припинення дії ліцензій на ПЗ для військової та цивільної техніки в Росії та Білорусі;
  • блокування чи створення перешкод російським системам супутникової навігації повітря, над Чорним і Азовським морями;
  • використання всіх засобів для блокування російської супутникової навігаційної системи «Глонасс», у тому числі глушіння її сигналу над Чорним та Азовським морями, повітряним простором Білорусі та України.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: санкції війна Європейський Союз
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