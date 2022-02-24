ЄС обіцяє застосувати жорсткі санкції відносно Росії протягом доби

Сьогодні, 21:27 Переглядів: 746

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив міністру закордонних справ України, що жорсткі санкції ЄС проти Росії застосують впродовж доби. Про це йшлося у телефонній розмові дипломатів, повідомила «Українська правда».

Глава української дипломатії закликав ЄС негайно застосувати санкції проти Москви, а також закликав високопосадовця ЄС надати Україні європейську перспективу.

У цих санкціях ЄС обіцяє вдарити по стратегічних галузях російської економіки, заблокувати доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими. Крім того, ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном.

Президент Володимир Зеленський вимагає запровадити «безпольотну зону» над територією України і розраховує на допомогу Заходу у цьому.

Також Україна закликає Європейський Союз та його держави-члени терміново надати системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони, а також використовувати всі засоби для придушення сигналів російських супутників.

Українські дипломати у Брюсселі склали документ і направили лідерам ЄС напередодні екстреного саміту у четвер увечері. Україна наголошує на «жорсткіших обмежувальних заходів проти Білорусі, яка безпосередньо підтримала повномасштабне вторгнення Росії».

У документі містяться такі запити: