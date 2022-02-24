РФ використовує штурмову авіацію для вогневої підтримки та висадки десанту

Сьогодні, 20:56 Переглядів: 2 235 Коментарів: 1

РФ намагається працювати на прорив чи захоплення об'єктів із активним застосуванням авіації. Про це повідомила пресслужба МВС України.

Вертольоти та штурмову авіацію противник намагається активно використовувати для вогневої підтримки та висадки десанту.

Більшість зіткнень без її застосування закінчилися невдачею.

На землі українські військові дають гідну відсіч і завдають ворогові значних втрат.