Ситуація у Донецькому районі напружена, але контрольована: тривають обстріли

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Українські воїни міцно утримують свої позиції та завдають втрат агресору

Станом на 20.00 ситуація у Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована Об’єднаними силами. Тривають обстріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

Усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність та героїзм. Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу.

Незважаючи на численні атаки ворога, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Українським захисникам вдалося відбити атаки, відстояти та утримати всі ключові населені пункти та об'єкти інфраструктури.

На Луганському напрямку протягом дня найзапекліші бої точилися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільська. У боях за Щастя було знищено два ворожих танки та захоплено один танк і одну ЗУ-23-2.

В районі окупованої Сентянівки наші артилеристи зупинили вогнем ворожу змішану колону броньованої техніки, градів та автомобільної техніки.

На Донецькому напрямку найгарячіше було в районах населених пунктів Новотроїцьке, Новогнатівке, Павлопів та Піщевик.

Станом на зараз нових спроб прориву противника не зафіксовано, спостерігається зменшення вогневої активності на деяких напрямках.

Українські воїни міцно утримують свої позиції та завдають втрат агресору.