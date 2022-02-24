24 лютого у Кременчуці померла 82-річна жінка з коронавірусом

24 лютого в місті зареєстрували 103 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
За даними мерії, захворіли 64 жінки віком від 19 до 81 року, 30 чоловіків віком від 18 до 100 років, 7 дітей віком від 1 до 15 років та дві дитини першого року життя. Із вперше виявлених випадків захворювання 101 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два – лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 133 пацієнти. Одужало 138 осіб.
На жаль, померла одна жінка віком 82 роки, не вакцинована.
Загалом у Кременчуці зареєстрували 23 105 хворих, одужало 19 757, померло 709.
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