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Кременчук, Коронавірус / Карантин

24 лютого у Кременчуці померла 82-річна жінка з коронавірусом

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 323

 

За добу захворіло 103 людини, одужало 138

24 лютого в місті зареєстрували 103 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 64 жінки віком від 19 до 81 року, 30 чоловіків віком від 18 до 100 років, 7 дітей віком від 1 до 15 років та дві дитини першого року життя. Із вперше виявлених випадків захворювання 101 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два – лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 133 пацієнти. Одужало 138 осіб.

На жаль, померла одна жінка віком 82 роки, не вакцинована.

Загалом у Кременчуці зареєстрували 23 105 хворих, одужало 19 757, померло 709.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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