У Кременчуці запрацював тимчасовий пункт розміщення біженців

Якщо у вас є бажання допомогти в розміщенні чи речами першої необхідності – звертайтеся на службу допомоги мера
У Кременчуці запрацював тимчасовий пункт розміщення для людей, які вимушені були залишити свої домівки через військові дії. Про це інформує міський голова Віталій Малецький.
Пункт розгорнули за адресою вулиця Маяковського, 7 (гуртожиток 4 КрНУ).
Якщо у вас є бажання допомогти в розміщенні чи речами першої необхідності – звертайтеся на службу допомоги мера за телефоном 15-63.
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