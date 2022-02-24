У Кременчуці запрацював тимчасовий пункт розміщення біженців

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Якщо у вас є бажання допомогти в розміщенні чи речами першої необхідності – звертайтеся на службу допомоги мера

У Кременчуці запрацював тимчасовий пункт розміщення для людей, які вимушені були залишити свої домівки через військові дії. Про це інформує міський голова Віталій Малецький.

Пункт розгорнули за адресою вулиця Маяковського, 7 (гуртожиток 4 КрНУ).

Якщо у вас є бажання допомогти в розміщенні чи речами першої необхідності – звертайтеся на службу допомоги мера за телефоном 15-63.