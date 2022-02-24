Російські війська взяли оперативну паузу та перегруповуються, але бої тривають по всій країні

Російські війська, які атакували Україну, взяли оперативну паузу та здійснюють перегрупування сил, але позиційні бої тривають практично по всій країні поблизу кордону з Російською Федерацією та Білоруссю. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк на брифінгу в Офіс Президента України.
Так, за його словами, запеклі бої тривають на півдні України.
Він зазначив, що запеклі бої також тривають на Донецькому й Луганському напрямках, і Збройні Сили України були готові до такого розвитку подій. Українські захисники дуже активно чинять спротив і навіть відкидають противника на деяку відстань від рубежів.
Радник керівника Офісу Глави держави наголосив, що Україна, як і раніше, контролює постачання продуктів харчування та інфраструктуру, яка забезпечує повсякденне життя людей.
Михайло Подоляк зауважив, що на півдні та сході України російські збройні сили атакують не лише військову інфраструктуру, а й почали завдавати швидких ударів по цивільних об’єктах.
Крім того, за його словами, з території Білорусі не лише зайшли сухопутні війська агресора, а й було здійснено удари чотирма балістичними ракетами по території України. Це юридичні докази великої війни, яку розв’язала РФ поти України за допомогою Білорусі, і вони мають бути зафіксовані, наголосив Михайло Подоляк.
На цьому тлі Президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Києві, продовжує активно працювати з іноземними партнерами.
Також він звернув увагу на те, що напад Росії на Україну активно засуджують російські громадяни. Росіяни вже починають розуміти, що це не точкові військові операції, як це було на Донбасі, а велика, повномасштабна війна, як спричинить велику кількість жертв.
Національна гвардія України інформує, що ситуація у Києві спокійна та контрольована.
Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилено несуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку. Також правоохоронці проводять із людьми роз’яснювальну роботу щодо заходів особистої безпеки та поведінки у екстремальних ситуаціях.
Ситуація у столиці повністю контрольована. Закликаємо киян не панікувати, всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків, адже все, що ми робимо, необхідне для забезпеченні безпеки у місті.
Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною. Спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску. Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється встановленим порядком, згідно чинного законодавства
Нагадуємо, що наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Пропускні операції здійснюються ритмічно. Конфліктних ситуацій не виникало. Місцями виникають технічні затримки у роботі баз даних ДПСУ, митниці, а також на суміжній стороні.
Відмічається пожвавлення руху на виїзд з України в пунктах пропуску «Ягодин», Устилуг», «Грушів», «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині», «Смільниця», що на кордоні з Польщею. Від 100 автомобілів – в пункті пропуску «Грушів», до 550 автівок – в пункті пропуску «Ягодин».
На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають загалом близько 250 автомобілів.
Перетину кордону до Угорщини у п’яти пунктах пропуску наразі очікують понад 350 автівок.
На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, очікують своєї черги близько 600 легкових авто.
Поліцейські разом із добровольцями посилено охороняють правопорядок у регіонах, повідомляє пресслужба МВС. До патрулювання населених пунктів залучені співробітники всіх структурних підрозділів, а також ветерани внутрішніх справ і добровольці.
Також правоохоронці несуть службу на блок-постах, проводять перевірки документів і огляд транспортних засобів, допомагають водіям на дорогах та роз‘яснюють громадянам, як діяти у випадку обстрілів.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.