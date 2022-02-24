Російські війська взяли оперативну паузу та перегруповуються, але бої тривають по всій країні

Сьогодні, 19:44 Переглядів: 3 933

Російські війська, які атакували Україну, взяли оперативну паузу та здійснюють перегрупування сил, але позиційні бої тривають практично по всій країні поблизу кордону з Російською Федерацією та Білоруссю. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк на брифінгу в Офіс Президента України.

Так, за його словами, запеклі бої тривають на півдні України.

Під ударом перебувають Генічеськ, Скадовськ, Нова Каховка. Дуже багато фото- й відеофіксації руйнувань, яких завдають російські збройні сили вже навіть цивільній інфраструктурі, – сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що запеклі бої також тривають на Донецькому й Луганському напрямках, і Збройні Сили України були готові до такого розвитку подій. Українські захисники дуже активно чинять спротив і навіть відкидають противника на деяку відстань від рубежів.

Радник керівника Офісу Глави держави наголосив, що Україна, як і раніше, контролює постачання продуктів харчування та інфраструктуру, яка забезпечує повсякденне життя людей.

Все це працює. Є якісь ситуативні перебої зі стільниковим зв’язком протягом дня, мобільним зв’язком, інтернетом. Але все це під контролем, все швидко ремонтується, – повідомив він.

Михайло Подоляк зауважив, що на півдні та сході України російські збройні сили атакують не лише військову інфраструктуру, а й почали завдавати швидких ударів по цивільних об’єктах.

У Вугледарі під обстріл реактивними залповими системами потрапила лікарня. Так само «Градами» атакують мікрорайони Маріуполя, – зазначив радник керівника Офісу Президента.

Крім того, за його словами, з території Білорусі не лише зайшли сухопутні війська агресора, а й було здійснено удари чотирма балістичними ракетами по території України. Це юридичні докази великої війни, яку розв’язала РФ поти України за допомогою Білорусі, і вони мають бути зафіксовані, наголосив Михайло Подоляк.

Є також оперативні дані, що декілька ДРГ Російської Федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС і спричинити потужну екологічну катастрофу. Це суттєво змінює картину того, що відбувається в Україні. Зрозуміло, що РФ не просто хоче повалити уряд чи замінити його на маріонеткових виконавців – вона хоче спричинити максимальні руйнування в Україні. Навіть екологічного характеру, – зазначив радник керівника Офісу Глави держави.

На цьому тлі Президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Києві, продовжує активно працювати з іноземними партнерами.

Формуємо своєрідну коаліцію для того, щоб була ефективна протидія російській агресії. Так само в Києві перебувають депутати Верховної Ради – причому всі фракції, практично без винятку. Також перебуває (в Києві. – Ред.) уряд, усі працюють у режимі надзвичайної ситуації чи навіть воєнного стану, всі працюють дуже активно й чітко розуміють свої функції та завдання, – сказав Михайло Подоляк.

Також він звернув увагу на те, що напад Росії на Україну активно засуджують російські громадяни. Росіяни вже починають розуміти, що це не точкові військові операції, як це було на Донбасі, а велика, повномасштабна війна, як спричинить велику кількість жертв.

Столиця

Національна гвардія України інформує, що ситуація у Києві спокійна та контрольована.

Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилено несуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку. Також правоохоронці проводять із людьми роз’яснювальну роботу щодо заходів особистої безпеки та поведінки у екстремальних ситуаціях.

Ситуація у столиці повністю контрольована. Закликаємо киян не панікувати, всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків, адже все, що ми робимо, необхідне для забезпеченні безпеки у місті.

Пункти пропуску

Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною. Спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску. Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється встановленим порядком, згідно чинного законодавства

Нагадуємо, що наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Пропускні операції здійснюються ритмічно. Конфліктних ситуацій не виникало. Місцями виникають технічні затримки у роботі баз даних ДПСУ, митниці, а також на суміжній стороні.

Відмічається пожвавлення руху на виїзд з України в пунктах пропуску «Ягодин», Устилуг», «Грушів», «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині», «Смільниця», що на кордоні з Польщею. Від 100 автомобілів – в пункті пропуску «Грушів», до 550 автівок – в пункті пропуску «Ягодин».

На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають загалом близько 250 автомобілів.

Перетину кордону до Угорщини у п’яти пунктах пропуску наразі очікують понад 350 автівок.

На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, очікують своєї черги близько 600 легкових авто.

Регіони

Поліцейські разом із добровольцями посилено охороняють правопорядок у регіонах, повідомляє пресслужба МВС. До патрулювання населених пунктів залучені співробітники всіх структурних підрозділів, а також ветерани внутрішніх справ і добровольці.

Також правоохоронці несуть службу на блок-постах, проводять перевірки документів і огляд транспортних засобів, допомагають водіям на дорогах та роз‘яснюють громадянам, як діяти у випадку обстрілів.

Шановні українці! Сьогодні ми маємо бути максимально уважними і зосередженими. Якщо ви помітили підозрілих осіб чи залишені предмети, просимо негайно повідомляти про це на лінію 102.