Війська РФ увійшли до зони Чорнобильської АЕС з боку території Білорусі. Про це повідомив у телеграмі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Нацгвардійці, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір.
Антон Геращенко наголосив: якщо внаслідок ударів артилерії окупантів зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.