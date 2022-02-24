Війська РФ увійшли до зони Чорнобильської АЕС

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Війська РФ увійшли до зони Чорнобильської АЕС з боку території Білорусі. Про це повідомив у телеграмі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Нацгвардійці, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір.

Антон Геращенко наголосив: якщо внаслідок ударів артилерії окупантів зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС.

- Це оголошення війни всій Європі, – сказав президент Володимир Зеленський.