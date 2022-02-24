«Кременчукводоканал» забезпечив запас води та має всі реагенти – віцемер Кременчука

Сьогодні, 18:58 Переглядів: 1

Усі комунальні підприємства міста працюють у штатному режимі. «Кременчукводоканал» планово ліквідував пориви, які виникли на мережах.

- У нас передбачений запас води, який ми зможемо доставити людям на випадок перебоїв з водопостачанням. Водоканал має всі необхідні реагенти. КАТП працює, усі смітттєвози на лінії. Усі служби працюють у штатному режимі, - повідомив про ситуацію віцемер з комунальних питань Іван Москалик.

Він також повідомив, що посилена охорона стратегічних об'єктів, у тому числі за допомогою «Муніципальної варти».

- Бажаю всім зберігати спокій. Бути впевненими у нас, нашій державі Україні і в тому, що ми – найкраща держава у світі, - сказав Іван Москалик.