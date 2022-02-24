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Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Оператори зв'язку продовжують надавати послуги попри відсутність коштів на рахунках

Сьогодні, 18:43 Переглядів: 328

 

Водночас в компаніях попереджають, що в умовах, коли мільйони людей одночасно здійснюють дзвінки, з'єднання може відбуватися не з першого разу

Мобільні оператори та «Укртелеком» продовжать надавати послуги українцям, навіть якщо на їхніх рахунках немає коштів. Про це повідомило інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

- Робимо все можливе, щоб усі залишалися на зв'язку навіть із нульовим балансом, - повідомили у пресслужбі «Vodafone Україна».

В «Укртелекомі» розповіли, що рішення не відключати абонентів за несплату, а також абонентів із нульовим балансом від надання послуг ухвалили цього ранку.

У пресслужбі lifecell також заявили, що готові підтримати своїх абонентів:

- Щоб наші абоненти могли будь-якої миті зв'язатися з рідними та близькими, lifecell нараховує всім своїм користувачам пакет послуг без додаткової плати. Він містить 30 хвилин для дзвінків на будь-які номери в Україні та 5 ГБ мобільного інтернету. Його можна використовувати протягом 30 днів, - прокоментували у пресслужбі оператора.

Оператор попереджає, що в умовах, коли мільйони людей одночасно здійснюють дзвінки, іноді з'єднання може відбуватися не з першого разу.

У «Київстарі» працюють над варіантами вирішення цієї ситуації, найближчим часом буде комунікація з цього питання.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від мобільного зв'язку та доступу до мережі інтернет абонентів, які не мають коштів на рахунку або мають заборгованість.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: зв'язок мобільні оператори укртелеком телефон гроші
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