Оператори зв'язку продовжують надавати послуги попри відсутність коштів на рахунках

Водночас в компаніях попереджають, що в умовах, коли мільйони людей одночасно здійснюють дзвінки, з'єднання може відбуватися не з першого разу
Мобільні оператори та «Укртелеком» продовжать надавати послуги українцям, навіть якщо на їхніх рахунках немає коштів. Про це повідомило інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».
В «Укртелекомі» розповіли, що рішення не відключати абонентів за несплату, а також абонентів із нульовим балансом від надання послуг ухвалили цього ранку.
У пресслужбі lifecell також заявили, що готові підтримати своїх абонентів:
Оператор попереджає, що в умовах, коли мільйони людей одночасно здійснюють дзвінки, іноді з'єднання може відбуватися не з першого разу.
У «Київстарі» працюють над варіантами вирішення цієї ситуації, найближчим часом буде комунікація з цього питання.
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від мобільного зв'язку та доступу до мережі інтернет абонентів, які не мають коштів на рахунку або мають заборгованість.
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