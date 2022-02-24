Розвідувальний взвод російських окупантів здався в полон

Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон. Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.
Валерій Залужний навів слова старшини Костянтина Буйнічева з 74 мотострілкової бригади, Кемеровська обл. Він сказав, що навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.