Президент закликав українців не піддаватися паніці та підтримувати військових

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися паніці та робити все необхідне для підтримання військових.
Він також звернувся до співгромадян, які перебувають за кордоном.
Говорячи про військовослужбовців, Зеленський зазначив, що український народ знає про мужність українських захисників і вірить у Збройні сили України.
Смерть російським окупантам!
Разом переможемо!
Слава Україні!
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