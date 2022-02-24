Президент закликав українців не піддаватися паніці та підтримувати військових

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 563 Коментарів: 1

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися паніці та робити все необхідне для підтримання військових.

- Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі. Не піддаємося паніці, робимо все, що потрібно для підтримання Збройних сил України, - заявив Зеленський у відеозверненні до співгромадян.

Він також звернувся до співгромадян, які перебувають за кордоном.

- Нам потрібна і ваша підтримка. Ви потужна сила. Ви об'єднана сила й довели це неодноразово. Ви зараз нам дуже потрібні, - сказав він.

Говорячи про військовослужбовців, Зеленський зазначив, що український народ знає про мужність українських захисників і вірить у Збройні сили України.

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