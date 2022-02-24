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Кременчук, Надзвичайні новини

Президент закликав українців не піддаватися паніці та підтримувати військових

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 563 Коментарів: 1

 

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися паніці та робити все необхідне для підтримання військових.
- Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі. Не піддаємося паніці, робимо все, що потрібно для підтримання Збройних сил України, - заявив Зеленський у відеозверненні до співгромадян.

Він також звернувся до співгромадян, які перебувають за кордоном.

- Нам потрібна і ваша підтримка. Ви потужна сила. Ви об'єднана сила й довели це неодноразово. Ви зараз нам дуже потрібні, - сказав він.

Говорячи про військовослужбовців, Зеленський зазначив, що український народ знає про мужність українських захисників і вірить у Збройні сили України.

Смерть російським окупантам!

Разом переможемо!

Слава Україні!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ президент Зеленский
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Коментарі: 1

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1
Вольвовод:
Сьогодні, 10:57

Перепуганные паникеры сделали очереди в аптеках, автозаправках, банкоматах. Теперь те, кому действительно нужно срочно снять деньги в больницу или на поездку, купить лекарства и т.д. вынуждены часами стоять в очереди. Безумцы, от вас проблемы только увеличиваются.


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